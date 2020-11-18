ABD Dışişleri Bakanı'ndan Abhazya ve Güney Osetya açıklaması: Rus işgali

SSCB'nin dağılmasını takip eden yıllarda Güney Osetya ve Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan'dan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. 2008'de Gürcistan'ın ayrılan toprakları geri almak için askeri harekat başlamasının ardından Rusya savaşa dahil olmuş ve Güney Osetya ve Abhazya'yı uluslararası alanda tanıyan ilk BM ülkesi olmuş oldu.

Güney Osetya ve Abhazya'yı şu anda tanıyan ülkeler şöyle:

- Rusya Federasyonu

- Suriye

- Venezuela

- Nikaragua

- Nauru

- Vanuatu (Sadece Abhazya'yı tanımakta, Güney Osetya'yla herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor)

Abhazya'yı Türkiye resmi olarak tanımıyor, ancak Abhazya'nın Türkiye'de Tam Yetkili Temsilcisi bulunuyordu. Abhazya Cumhuriyeti Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi İnar Gitsba'nın oturma izni 2017 yılında uzatılmayarak sınır dışı edilmişti.

Abhazya'da geçtiğimiz yıl gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye'de yaşayan Abhazya vatandaşları için sandık kurulma talebi resmi makamlar tarafından cevapsız bırakılmıştı.

İngiltere, Kanada ve ABD’nin içinde bulunduğu bir grup NATO ülkesi seçimlerin gayri meşru olduğunu iddia eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde 25 Ağustos 2019’da Sohumi’deki fiili makamlar tarafından yapılan sözde ‘başkanlık seçimlerinin’ meşruiyetini tanımıyoruz” denilmişti.