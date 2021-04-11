ABD Dışişleri Bakanı salgın nedeniyle Çin'i suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in koronavirüs salgınının erken dönemlerinde "gerekeni yapmadığını" ileri sürerek, Pekin'i "gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yapmamak"la suçladı.

Blinken, NBC'de katıldığı programda "Bence Çin, Covid'in erken aşamalarında yapması gerekeni yapmadığını biliyor. Yapması gereken uluslararası uzmanlara gerçek zamanda erişim izni vermek, gerçek zamanda bilgi paylaşmak ve gerçek zamanda gerçek şeffaflık sağlamaktı" diye konuştu. Blinken virüsün bu nedenle kontrolden hızlı bir biçimde çıktığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Covid-19 pandemisinin kökeninin belirlenmesi ve kamuya açıklanmasını sağlayıp sağlamayacakları yönündeki soruya ise "Bence yapmamız gerekir. Çünkü ne olduğunu anlamamız ve bir daha olmasını önlemek için elimizden geleni yapmamız için bunu kesin bir biçimde yapmalıyız. Bu nedenle en altına inmemiz gerek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin tarafından koronavirüsün kökenine ilişkin yapılan ortak çalışmanın raporu Mart sonunda yayımlanmıştı. Raporda virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddialarla ilgili “son derece düşük ihtimal” denilmiş, virüsün büyük olasılıkla hayvanlardan insanlara geçtiği vurgulanmıştı.