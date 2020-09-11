ABD Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz'de 'aracılık etmek' adına Kıbrıs'a gidecek

Agence-France Presse'nin (AFP) bildirdiğine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilime "barışçıl bir çözüme aracılık etmek" gerekçesiyle Cumartesi günü Kıbrıs'a gidecek ve Türkiye'yi gemilerini geri çekmeye çağıracak.

Pompeo Perşembe günü Doha'ya giderken gazetecilere verdiği demeçte, Atina, Lefkoşa ve Ankara arasındaki anlaşmazlığın "diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini" söyledi.

AFP'ye göre Pompeo, "Kıbrıs halkının bakış açısından ilişkili riskleri anladığımdan emin olmaya çalışarak o proje üzerinde de çalışacağım" dedi.

Pompeo, "Gerçek görüşmeler olacağını umuyoruz ve orada bulunan askeri varlıkların geri çekilmesini ve böylece bu görüşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.