ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye açıklaması: Buna destek veriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'ye ilişkin gelen soruya da yanıt verdi.

VOA'nın haberine göre, oturumda Doğu Akdeniz'deki kriz ve S-400'ler gündeme geldi.

"Son birkaç yıldır ve yönetimin görevde olduğu son dönemde, Doğu Akdeniz’de atılan bazı adımları ve özellikle Türkiye’nin enerji kaynakları ya da kıta sahanlığı konuları bağlamında attığı adımları endişeyle takip ettik" diyen Blinken, "ABD’nin Doğu Akdeniz’deki tüm tarafların istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması ve savunulmasında; bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli. Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye’nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik” ifadesini kullandı.

Son dönemde konuya ilişkin bazı ilerlemelerin kaydedildiğini söyleyen Blinken, “Son haftalarda olumlu gelişmelerden biri bölgede tansiyonun düşmesi oldu. Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer taraflarla diyaloga girdi. Buna destek veriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışmayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.