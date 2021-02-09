ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Golan Tepeleri'ni kontrol etmesi önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Golan tepelerinin İsrail'in ulusal güvenliği için önemli olduğunu savundu. Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esad iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan tepeleri İsrail için önemini koruyacaktır. İran destekli milisler, Esad'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada, Golan'ın prtatikte İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir" açıklamasında bulundu.

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasal boyuta değinen Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız" dedi.

İsrail'den açıklama

Blinken'in açıklamasına İsrail hükümetinden yanıt geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olası herhangi bir senaryoda, Golan Tepeleri İsrail'de kalacak ve Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacak" denildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.