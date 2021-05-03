ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin daha baskıcı ve saldırgan davranıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'in "daha baskıcı ve "daha saldırgan" davranarak dünya düzenine meydan okuduğunu" öne sürdü.

ABD'li CBS kanalına konuşan Blinken, "Son yıllarda Çin'in içeride daha baskıcı, dışarıdaysa daha saldırgan olduğunu görüyoruz. Bu doğru" dedi.

Blinken, "Çin, el üstünde tutarak ve kararlı bir şekilde savunduğumuz kanuna dayalı düzenimizi yıkmak veya meydan okumak için dünyada askeri, ekonomik ve diplomatik kapasiteye sahip tek ülke. Ancak açık konuşmak istiyorum. Hedefimiz Çin'i durdurmak, zapt etmek veya sınırlandırmak; Çin'in meydan okuduğu kurala dayalı düzeni korumak" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Çin'le çatışma istemediğini, ancak ABD çıkarlarını her alanda savunmaya hazırlanmak istediğini" söylemişti.