ABD, Dicle üzerine Suriye petrolünü çalmak için boru hattı döşedi

ABD işgal kuvverleri, Suriye'de Dicle Nehri'ne döşenen boru hatlarıyla El Cezire'den çalınan petrolleri Irak topraklarına taşımaya başladı.

SANA'nın haberine göre ABD işgal güçleri, ve Kuzeydoğu Suriye'deki vekilleri SGD Semalka bölgesindeki Suriye topraklarından Dicle nehrinin suları üzerinden Irak topraklarına döşenen boru hatlarıyla her gün onlarca varil ham petrol çalmaya başladı.

Tankerler petrolü Semalka bölgesindeki petrol rezervuarlarına boşaltıyor, ardından nehre döşenen boru hatlarından Irak topraklarına pompalıyor.

SANA'ya göre ABD işgal güçleri ayrıca, El-Ya'rubiyah kırsalında El-Velid geçişi gibi bu amaçla oluşturulan kaçak geçişlerle Irak topraklarına her hafta ham petrol yüklü onlarca tankeri de gönderiyor.