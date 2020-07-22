ABD, Çin'i Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef aldığı iddia edilen hackerları desteklemekle suçladı

ABD, Çin'i Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef alan hackerları desteklemekle ve korumakla suçladı.

Yetkililer, ABD şirketlerine sızmaya çalışan iki Çinli'ye suçlama yöneltti. Savcılara göre, iki kişi Ocak ayında Massachusetts'te, Covid-19 aşısı üzerine çalıştığı bilinen bir biyo-teknoloji şirketini hedef aldı, Maryland'de bir diğer şirketi de "Covid-19 araştırmaları yapıyoruz" açıklamalarından bir hafta sonra hackledi.

Savcılara göre bu iki kişi başka siber casusluk faaliyetlerinde bulundu, faaliyetleri süresince de Çin'den destek aldı.

Haklarından iddianame hazırlanan iki kişi eski elektrik mühendisliği öğrencileri Li Şiaoyu ve Dong Jiazhi.

Çin'de yaşayan bu iki kişinin Avustralya, Belçika, Almanya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'de de bazı şirketleri hedef aldığı dile getiriliyor.

İddianameye göre bu şirketler arasında İngiliz bir yapay zeka şirketi, İspanyol bir savunma firması ve Avustralyalı bir güneş enerjisi şirketi bulunuyor.

Hackerlar Hong Kong'daki bir aktivist ile Tinanmen Meydanı'ndaki protestolara katılan bir kişinin şifrelerini Çin hükümetine göndermekle de suçlanıyor.