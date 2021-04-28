ABD CENTCOM Komutanı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi mesajı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayındaki NATO Zirvesi sırasında yapmaları planlanan görüşmenin "ileriye doğru olumlu bir adım" olacağı yorumunu yaptı.

ABD'nin başkenti Washington merkezli American Enterprise Institute (AEI) adlı kuruluşun yayınında Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan ABD'li komutana, Türkiye'nin Suriye ve Libya'da artan askeri kabiliyetlerinin ABD açısından bölgesel dinamikleri etkileyip etkilemediği ve bunun bir endişe nedeni olup olmadığı soruldu.

McKenzie bu soruya “Öncelikle Türkiye uzun zamandan beri değerli bir NATO ortağımızdır. Türkiye ile 5. Madde (NATO Anlaşması'nın) üzerine kurulu ilişkimiz var” yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarıyla ilgili meşru güvenlik kaygıları var ve biz de bunu kabul ediyoruz" diyen McKenzie sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile yapmaya çalıştığımız şey, üzerinde anlaşabileceğimiz alanları en üst düzeye çıkarmaktır. Anlaşmazlıklarınız olsa da dost olmaya devam edebilirsiniz. Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığımız alanlar var ama bu konuda iyi bir işaret var ki iki başkan NATO’da görüşecekler, sanırım gelecek ay. Bunun ileriye doğru olumlu bir adım olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun 5. Maddesi, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye ülkelere saldırı düzenlenmiş kabul edilip ona göre karşılık verilmesini öngörüyor.