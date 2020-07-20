ABD, Çeçenistan lideri Kadirov ve ailesini yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov’un yaptırım listesine alınmasının gerekçesinin "insan hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu bildirdi.

Pompeo açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'un 10 yıla kadar dayanan aralarında işkence ve yargısız infazların da bulunduğu insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair büyük miktarda güvenilir istihbarata sahip" ifadesine yer verdi.

Bugünkü kararla Kadirov'un eşi Medni Kadirova ile kızları Ayşat ve Karina Kadirova'nın da yaptırım listesine eklendiğini belirten Pompeo “Aynı görüşe sahip ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Pompeo açıklamasında “ABD’nin Kadirov’un bölge halkına yönelik insan hakları suistimallerini daha da artırmak için koronavirüs salgınını bahane olarak kullanmasından endişe duyduğu”nu kaydetti.

ABD daha önce de Kadirov'a yönelik ekonomik yaptırım kararı almıştı.