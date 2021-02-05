ABD Büyükelçisi'nden Soylu'ya: Bu açıklamalar bir müttefikin beyanları değil

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında ABD'nin olduğuna yönelik açıklamasına değinen Satterfield, "Üst düzey Türk yetkililerin son dönemde Türkiye'de yaşanan ve 15 temmuz darbe girişiminin de dahil olduğu gelişmeler nedeniyle ABD’yi sorumlu tuttuğu açıklamalardan endişe duyuyoruz" dedi.

Açıklamaların "temelsiz" olduğunu savunan Satterfield, "Bu açıklamalar bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller ve üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

AKP iktidarının LGBT'leri hedef alan sözlerine ilişkin de konuşan Büyükelçi "Bu açıklamalar bu ifadeler nerede dile getirilirse getirilsin, çoğunluktan farklı olanları anlama, destekleme, ve kabul etme anlayışına katkı sağlamaz. LGBTQi topluluk üyelerinin mutluluk ve barış içinde var olmaya hakları var. Ve bu dünyada nefret söylemiyle konuşmaya yer yok. Ne ABD'de, ne Türkiye'de, ne de herhangi bir yerde. Ki bu sorun Türkiye'ye özgü değil, küresel bir mesele" ifadesini kullandı.

'S-400 sorununu çözmeyi umuyoruz'

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine de değinen Satterfield, ortak çalışma grubunun olmayacağını söyledi ve S-400 sorununun çözülebilmesini umduklarını ancak bu mümkün olmazsa CAATSA yaptırımlarından etkilenmeyen alanlara odaklanacakları belirtti.

'Çalışma grubu yok, olmayacak'

Satterfield "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarından feragat edilebilmesi için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşmaktadır. Bu yeni ve çok daha katı bir yasal gerekliliktir ancak ABD'nin yasasıdır. Burada bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çalışma grubu yok, olmayacak. Bu, ABD mevzuat ve yasalarının uygulanmasına ilişkin bir konudur. S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz ancak mümkün değilse, uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen iş birliğimizin tüm alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.