ABD Büyükelçisi Satterfield: Türkiye S-400’lerden vazgeçmeli

ABD Büyükelçisi David Satterfield, Washington'un Ankara ile görüş birliğinde olduğu konuların ayrılıklardan daha fazla olduğunu söyledi, Ankara'ya S-400'lerden vazgeçme çağrısı yaptı.

Satterfield Türk gazetecilere yaptığı açıklamada ''Görüş birliğinde olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" dedi.

ABD Büyükelçisi "Türkiye S-400’lerden vazgeçmeli. ABD Kongresi’nde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil, tamamen yasal gereklilik" ifadelerini kullandı.