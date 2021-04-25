ABD Başkanı Joe Biden’ın "Ermeni Soykırımı" açıklamasını takiben ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Haber Merkezi
ABD Başkanı Joe Biden’ın "Ermeni Soykırımı" açıklamasını takiben ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: