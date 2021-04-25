ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Haber Merkezi

ABD Başkanı Joe Biden’ın "Ermeni Soykırımı" açıklamasını takiben ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.”

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