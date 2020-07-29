ABD Büyükelçisi Ayasofya'yı ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarında Ayasofya'yı ziyaret etti.

Ayasofya'nın içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik ediyor.