ABD Büyükelçiliği'nden Haitililere 'gelmeyin' mesajı

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Haitililere ABD'ye gelmemeleri çağrısında bulundu.

Haiti'den ABD'ye göç akışının arttığı bir dönemde yapılan paylaşıma ülke yurttaşları tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir resminin yer aldığı paylaşımda Kreyol dilinde "Oldukça açık söyleyebilirim, gelmeyin" sözlerine yer verildi.

Haiti'nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond, söz konusu sözlerin Biden tarafından ABD-Meksika sınırı konusunda bir basın toplantısında sarf edildiğinin anlaşıldığını ancak bu konuda daha fazla açıklama isteyebileceklerini söyledi.

ABD destekli hükümetin yönetiminde yoksulluk ve şiddetle mücadele eden Haitililer mesaja tepki gösterdi.

Haiti'de halk geçen ay ABD'ye ve ABD destekli hükümete karşı geniş çaplı gösteriler ve genel grev örgütlemişti.

Öte yandan göçmen hakları savunucusu örgütler tarafından bugün yayımlanan "Görünmeyen Duvar" adlı bir rapora göre ABD'de Biden yönetimi göreve başladığından beri Trump dönemindekinden daha fazla sayıda Haitili göçmeni sınır dışı etti.