ABD bombardıman uçakları Norveç'te konuşlandırılıyor

ABD bombardıman uçakları, bu ay Norveç'teki Ørland Hava Üssü'ne konuşlandırılacak.

Sputnik'ten Igor Kuznetsov'un haberine göre, Norveç Silahlı Kuvvetleri, ABD'li hava birlikleri mensubu 200 kişinin üsse vardığını duyurdu.

Hava üssünde bulunan 132. hava birliği komutanı Øivind Gunnerud, Norveç televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, "Uçaklar, Şubat ayında buraya varacak. Tam olarak ne zaman varacakları, mürettebat için hazırlığının yanı sıra salgın kontrolü ve koronavirüsle ilgili olgulara bağlı" dedi.

Daha önce Norveç hava sahasını kullanan ABD bombardıman uçakları, yakın tarihte ilk defa bir Norveç hava üssüne konuşlandırılmış olacak.

Norveç Hava Kuvvetleri, kaç adet ABD bombardıman uçağının üsse geleceğine ilişkin bilgi vermezken, Hollandalı havacılık dergisi Scramble, üsse 4 adet B-1B Lancer uçağının gelmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

ABD uçaklarının ülkenin hava üssünde konuşlandırılmasına muhalefetteki sosyal demokrat Sosyalist Sol ve Kızıllar partileri tepki gösterirken, Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, durumun Rusya'ya bildirildiğini ve olayın "denge sağlayıcı" görevi göreceğini savundu.

Bakke-Jensen, "Ne yapacağımıza dair açıklık gösteriyoruz, bunu aynı zamanda doğu komşumuza yapıyoruz. Yani, bu tip bir uygulama Rusya'nın tepki göstermesi için bir gerekçe değil" dedi.

Rusya'nın Norveç Büyükelçiliği, daha önce yaptığı açıklamada, Norveç'te ABD bombardıman uçakları da dahil olmak üzere yabancı askerlerin bulunmasının bölgedeki genel istikrara katkı sağlamadığını açıklamıştı. Büyükelçilik, bölgede durumu gözlemleyeceklerini ve Rusya'nın ve bölgenin güvenliği için gerekli önlemleri alacağını açıklamıştı.