'ABD, BM'nin yardımlarını cihatçılara veriyor'

Rusya-Suriye Kurumlar Arası Koordinasyon Merkezi, Rukban sığınmacı kampında yaşayanlar için gönderilen insani yardımları talep eden ABD'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuda baskı yaptığını ve yardımları cihatçılara aktardığını ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya ve Suriye taraflarının ortak açıklamasında "ABD'liler söz konusu yardımları daha önce birçok kez olduğu gibi bu bölgede faaliyet yürüten, kendi kontrolleri altındaki militanlar için kullanmayı planlıyor" denildi.

Açıklamada, Suriye hükümetinin Rukban'daki tüm vatandaşlarını kabul etmeye ve onlar için güvenlik ve uygun yaşam koşulları sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Washington'un uluslararası normları ihlal ettiğini söyleyen merkez, ABD'nin egemen Suriye devletinin topraklarını hava saldırılarıyla hedef aldığını ve yasadışı olarak işgal ettiğini kaydetti.