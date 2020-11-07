ABD başkanlık seçimlerini Biden kazandı

Pensilvanya'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte ABD Başkanlık Seçimleri'nin kesin sonucu belli olmuş oldu.

AP'nin aktardığı verilere göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden Pensilvanya'da da kazanarak toplam 284 delegeyi garantilemiş oldu. Başkan olabilmek için 270 delegeyi garantilemek yeterli.

Biden'in kazandığının duyurulmasından dakikalar önce ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, seçimlerin galibinin kendisi olduğunu iddia etmişti.

Trump: Hak eden başkanın makamı alacağından emin olacağız

Başkan Donald Trump, Joe Biden’ın zaferini kabul etmeyi reddetti ve "haklı kazananın makamı almasını" sağlamak için davaları açmaya başlayacağına söz verdi.

Biden'a uluslararası tebrik mesajları

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden'a ilk uluslararası tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan geldi.

Biden'ın başkan seçilmesi üzerine tebrik mesajı paylaşan yetkililer şöyle:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas; Cumartesi günü ABD başkanlık seçimlerinin "net sonuçlarını" memnuniyetle karşıladı ve bir sonraki ABD hükümeti ile işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise "Amerikan vatandaşları seçimini yaptı. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olacak. Başkan Biden ile gelecekteki işbirliğini dört gözle bekliyorum. Zamanımızın büyük zorluklarıyla başa çıkmak istiyorsak, transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Othmar Karas; "Joe Biden, 46. ABD Başkanı oldu. İçten tebrikler! O ve biz, tüm dünyayının yeniden 'birleşmesini' ve bölünmenin üstesinden gelmesini dilemek zorundayız. Biden, diğer şeylerin yanı sıra, iklim konusunda Avrupa için güçlü bir ortak" mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya üzerinden yayınladığı tebrik mesajında "ABD bizim en mühim müttefiğimizdir. Güvenlik ve ticaretten iklim değişikliğine dek ortak önceliklerimizde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise "Joe Biden hayatı boyunca bu ulusun gerçek bir arkadaşı oldu ve önümüzdeki yıllarda onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca koşullar elverdiğinde onu evde karşılamayı dört gözle bekliyorum!" dedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Biden'ı Yunanistan'ın gerçek bir dostu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında daha güçlü bir ilişki öngördü.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Biden'a yönelik "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı seçildiğiniz için kutluyoruz. Rekor sayıda kişi bu seçimde oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi yaşamının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Amerikalılar Başkanlarını seçtiler. Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris! Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapmamız gereken çok şey var. Beraber çalışalım!" dedi.

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, "Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden’ı tebrik ederiz. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bir değerler sistemini paylaşıyor - birlikte savunduğumuz değerler. Gelecekteki işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz!" paylaşımına bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "Amerikan halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanını seçti. Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. İyi şanslar ve en iyi dileklerimizle. Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Hamaney: Bu bir gösteri!

İran Dini Lideri Ayettullah Ali Hamaney, "ABD'deki durum ve seçimlerle ilgili kendilerine dair söyledikleri birer gösteri! Bu, ABD'deki liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneğidir. Sonuç ne olursa olsun, bir şey kesinlikle açıktır; ABD rejiminin kesin siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü" dedi.

Evo Morales: Trump'ın yenilgisi ABD'nin müdahaleci politikasının yenilgisi oldu

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Cumartesi günü yaptığı açıklamada, görevdeki ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde yenilgisinin ABD müdahalecilik politikasının yenilgisine işaret ettiğini söyledi.

Morales Twitter'da "Trump'ın seçimlerdeki yenilgisi ırkçı ve faşist politikaların yenilgisidir. Onların müdahaleci yöntemleri ... başarısız oldu" diye yazdı.

Cumhuriyetçi Romney: 'Seçilmiş Başkan'ı kutlarım

2012'de Cumhuriyetçilerin Obama'ya karşı rakip olarak çıkarttığı Mitt Romney de Biden'ı tebrik etti. ABD'li Senatör Romney, "Ann ve ben, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tebriklerimizi sunuyoruz. Her ikisini de iyi niyetli ve takdire şayan karakterli insanlar olarak tanıyoruz. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda Tanrı'nın onları kutsaması için dua ediyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020

Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi

ABD'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden'a Türkiye'den ilk tebrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" diye yazdı.