ABD başkanlık seçimlerinde son durum

ABD’de tarihi seçim başladı. 2020 seçimlerinde Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi için de oylarını kullanıyor.
Son olarak Kaliforniya'nın ardından en fazla delegeye sahip olan eyalet niteliğindeki Teksas'ta Trump gülen taraf oldu. Trump, son olarak Montana eyaletinde de kazanan taraf oldu.
NYT'nin aktardığına göre şimdiki sonuçlar üzerinden Başkanlık için Biden 224, Trump 213 delege kazandı.
Sonuçların henüz açıklanmadığı Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde kazanması durumunda Trump'ın delege sayısı 290'a erişecek. Trump'ın bu 3 eyalette de seçimleri önde götürdüğü öne sürülüyor.
ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.
Trump'tan seçimlere ilişkin açıklama: Bizi yakalamalarına imkan yok
Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Trump'ın açıklamaları şöyle: