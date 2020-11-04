ABD başkanlık seçimlerinde son durum

ABD’de tarihi seçim başladı. 2020 seçimlerinde Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi için de oylarını kullanıyor.

Son olarak Kaliforniya'nın ardından en fazla delegeye sahip olan eyalet niteliğindeki Teksas'ta Trump gülen taraf oldu. Trump, son olarak Montana eyaletinde de kazanan taraf oldu.

NYT'nin aktardığına göre şimdiki sonuçlar üzerinden Başkanlık için Biden 224, Trump 213 delege kazandı.

Sonuçların henüz açıklanmadığı Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde kazanması durumunda Trump'ın delege sayısı 290'a erişecek. Trump'ın bu 3 eyalette de seçimleri önde götürdüğü öne sürülüyor.

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Trump'tan seçimlere ilişkin açıklama: Bizi yakalamalarına imkan yok

Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam, kutlamak için hazırdık. Georgia'yı kazandık, Teksas'ı kazandık. Yüzde 2 buçuk farkla öndeyiz, oyların sadece yüzde 7'si açıldı, bizi yakalamalarına imkan yok. En önemlisi, Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. 600 bin oy farkı var, başa baş bile değil. Bizi yakalamalarına imkan yok, büyük olasılıkla başkanınız ben olacağım.

'Bu seçim bitti' diye açıklamalarda bulundular. Ben bunu başından beri söylemiştim, kazanamazlarsa bizi mahkemeye vereceklerini söylemiştim. Florida'da büyük bir zafer kazandık, Ohio'da yüzde 8.1 bir farkla kazandık. Kuzey Carolina'da çok büyük bir zafer ilan ettik. Ancak bir anda her şey durdu. Bu ülkemiz için bir utançtır, ABD'yi kandırmaya çalışıyorlar, biz bu seçimi kazandık. Şimdi tek yapılması gereken şey, seçimin dürüstlüğünün sağlanması. Ciddi bir hileden bahsediyorum. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız ve oy sayımının durdurulmasını talep edeceğiz. Biz kazanacağız, ve bana sorarsanız zaten kazandık."