ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD’de tarihi seçim başladı. 2020 seçimlerinde Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi için de oylarını kullanıyor.

ABD seçimlerinde alınan ilk resmi olmayan sonuçlara göre Kentucky, Nebraska, Wyoming, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Louisiana, Oklahoma, Güney Carolina, Alabama, Arkansas, Tennessee ve Indiana eyaletlerinde Trump, Vermont, Delaware ve Maryland, New York ve New Mexico eyaletinde ise Biden daha fazla oy aldı.

Böylelikle, Trump'ın delege sayısı 108'e, Biden'ın delege sayısı 131'e yükseldi.

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.