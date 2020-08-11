ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gözüküyor" dedi. Trump, gazetecilere "Şaşırdınız. Ben de şaşırdım. Bence oldukça sıradışı. Benimle hiçbir ilgisi olmayabilir" dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu belirten Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Trump, olayla ilgili daha kapsamlı bir brifingin daha sonra kolluk kuvvetlerinden geleceğini dile getirdi.