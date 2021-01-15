ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten halefi Harris'e tebrik

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer Başkan Yardımcısı Mike Pence'in halefi Kamala Harris'e telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Pence ile Harris'in Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinin ABD Başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyu önünde çıktıkları tartışma programından beri ilk görüşme olduğu belirtildi. Görüşmede Pence'in Harris'e 20 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek yemin töreni öncesindeki hazırlıklar için yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Haberi ilk duyuran New York Times gazetesi Pence'in bu adımını "zarif" diye niteledi. ABD basını Başkan Donald Trump'ın halefi Joe Biden'ı aramadığına dikkat çekti.

Pence ve eşinin Biden'ın göreve başlayacağı yemin törenine katılacağı açıklandı. Trump törene katılmayacağını açıklamıştı.