ABD başkan yardımcısı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris canlı televizyon tartışmasında bir araya geldi.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Pence ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki tartışma, ABD'nin Covid-19 salgınına verdiği yanıtla başladı.

Beyaz Saray bünyesinde kurulan Covid-19 ile mücadele görev gücünün başında olan Pence, Beyaz Saray yönetiminin salgına verdiği yanıtı savundu.

Harris ise Trump yönetimini salgının ciddiyetini örtbas etmeye çalışmakla suçladı, Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadelesini "bir başkanlık yönetiminin ülke tarihindeki en büyük başarızlığı" olarak nitelendirdi.

"Yönetim yeniden seçilme hakkını kaybetti" diye konuşan Harris, "Hala bir planları yok, Joe Biden'ın var" dedi.

Moderatör Susan Page'in ABD nüfusundaki ölüm oranının dünyadaki herhangi bir ülkeden neden daha fazla olduğu sorusuna Pence, "Başkan Trump'ın ilk günden itibaren Amerikan halkının sağlığını en ön sıraya koyduğunu bilmesini istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Pence, "Trump başka hiçbir başkanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile seyahatleri askıya aldı" dedi ve Trump'ın yüzbinlerce kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

Pence, yıl sonundan önce aşı sözü verdi.

Pence tarafından halkın tedaviye olan inancını zayıf düşürerek, insanların sağlıklarıyla oynamakla suçlanan Harris, "Doktorlar bize bunu önerirlerse, ilk sıraya giren ben olurum. Bunu bize almamızı söyleyen Donald Trump olursa, almam" dedi.

Vergiler ve ekonomi tartışıldı

ABD'nin Covid-19'a verdiği yanıtın ardından gelen konu başlıkları vergiler ve ekonomiydi.

Pence, Trump yönetiminin ekonomiye "şimdiden 11,6 milyon iş sağladıklarını" söyledi, "Biden, göreve geldiği ilk gün vergilerinizi yükseltecek" dedi.

Harris ise bunun doğru olmadığını belirterek, "Biz yıllık geliri 400 bin dolardan az olanlar için vergileri yükseltmeyeceğiz" diye konuştu.

Bilim ve Çin tartışması

Beyaz Saray yönetimini internet sitesinden "bilim" sözcüğünü kaldırmakla suçlayan Harris, "Bu yönetimde sürekli gördüğümüz bir durum var o da şu ki bilime inanmıyorlar" dedi.

ABD-Çin ilişkilerinin de gündeme geldiği tartışmada Harris, "Başkan Yardımcısı Pence bundan başarıymış gibi söz etse de Trump yönetimi Çin ile girdiği ticaret savaşını kaybetti" dedi.

Pence ise bunun üzerine, "Çin ile ticaret savaşını kayıp mı etti? Joe Biden hiç bu savaşı vermedi bile. Biden son yıllarda Komünist Çin'i en çok öven kişiydi" dedi.

Ardından tartışmada dış politika daha geniş bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Harris, Trump yönetimini ABD'nin müttefiklerine karşı sözlerini tutmamakla suçladı.

Trump'ı "dünya çapında diktatörleri desteklemekle" ve "ABD istihbaratına karşı Rusya'nın tarafını tutmakla" suçlayan Harris, "Amerikan istihbaratı bize Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale ettiğini söyledi. Ancak Trump, Amerikan istihbaratı yerine Vladimir Putin'in sözüne inanmayı seçiyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesiyle Amerikan askerlerinin tehlikeye atıldığını savunan Harris, "Süleymani saldırısından sonra, Irak'taki askerlerimize karşı saldırı düzenlendi ve ciddi beyin yaralanmaları meydana geldi. Ve ne oldu biliyor musun? Donald Trump bunları 'baş ağrısı' şeklinde geçiştirdi" dedi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunan Pence, "Amerikalıların ve Amerikalı askerlerin hayatlarını korumak için harekete geçecek bir genel kurmay başkanımızın olması çok önemli ki Trump da bunu yapıyor" dedi.

Tartışmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden hemen önce Yüksek Mahkeme'ye aday göstermesi ve ırkçılık, gündeme gelen diğer konular oldu.