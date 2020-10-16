ABD başkan adayı Biden: Esrarı suç olmaktan çıkarmalıyız

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, canlı yayın oturumunda "esrarın suç olmaktan çıkarılması gerektiğini" söyledi.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenen ve ABC News'te canlı olarak yayınlanan etkinliğe katıldı. Sunuculuğunu George Stephanopoulos'un yaptığı etkinlikte seçmenlerin sorularını yanıtlayan Biden, "Marihuanayı suç olmaktan çıkarmalı, suç kayıtlarını silmeliyiz" dedi.

Biden, sistemi cezalandırmaya değil, rehabilitasyona odaklı olarak değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.