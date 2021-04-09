ABD askeri ataşesi Donbass'ta 'Ukrayna ya da Ölüm' yamasıyla poz verdi

ABD'nin Ukrayna heyeti, Ordu ve Savunma Ataşesi başkanı Albay Brittany Stewart, Donbass'taki temas hattında Ukrayna askeri birimlerini teftiş etti. ABD'li askeri temsilci Stewart'ın üniforması üzerinde bulunan "Ukrayna ya da ölüm" yazısı dikkat çekti.

ABD'li komutan Stewart'ın kolundaki yama

Bugün Kiev'deki askeri ataşe başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna'nın Donbass'taki askeri harekatını gerçekleştirdiği alanı ziyaret ederek operasyonel durum hakkında bilgi aldı.

Ukrayna ortak kuvvetleri harekatının karargahının basın merkezi ziyaretin fotoğraflı haberini yayınladı. Bazı resimlerde, Stewart'ın üniformasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri 'Kara Zaporojalılar' adını taşıyan 72. Mekanize Tugay'ın bir kafatası ve "Ukrayna ya da ölüm" ibaresi taşıyan arması görülebilirken diğer fotoğraflardaysa omzunda rütbelerin olmadığı dikkat çekiyor.

Stewart'ın kafataslı yamayı aynı ziyaret içinde bazı resimlerde takmadığı görülüyor. ABD Hava Kuvvetleri'nde Albay olan Stewart Ukraynaca'ya hakim.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Stewart teftişi sırasında yaptığı konuşmada "ABD hükümeti, Ukrayna sınırları çevresinde gelişen durumdan derinden endişe duyuyor ve mümkün olan her şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor" dedi.