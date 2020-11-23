ABD aşıya 11 Aralık'ta başlayabilir

ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde başlanabilir. ABD aşı programının başında bulunan Dr. Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, aşının onaylanmasının ardından 24 saat içinde aşıyı uygulanacağı alanlara taşımayı planladıklarını belirtti.

Diğer yandan İngiliz gazetesi Telegraph, aşının İngiltere'de ABD'den çok daha önce uygulanmaya başlayabileceğini öne sürdü.

BBC Türkçe'nin haberine göre gazetenin ismini vermediği hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pfizer şirketinin Alman BionTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının bir haftadan kısa bir süre içerisinde onay alabileceği aktarıldı.

Hükümetin aşının uygulanmasına 1 Aralık'ta başlanmasını, nisan ayı itibarıyla ülkedeki bütün yetişkinlerin aşılanmasını planladığı öne sürüldü.

18 ve 50 yaş arasındaki kişilere aşının uygulanmasının ocak ayının sonuna doğru başlanabileceği, öncesinde ise yaşlıların ve risk grubundaki çalışanların aşılanacağı aktarıldı.