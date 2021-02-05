ABD Almanya'dan asker çekimini durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Almanya'dan planlanan herhangi bir asker çekme hamlesini durdurduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, Perşembe günkü ilk dış politika konuşmasında Biden'in Almanya'daki ABD askerlerinin çekilmesinin dondurulduğunu ve Yemen'deki Suudi işgaline ABD desteğinin durdurulduğunu açıklayacağını söylemişti.

Biden, yaptığı konuşmada "Savunma Bakanı [Lloyd] Austin, askeri ayak izimizin dış politika ve ulusal güvenlik önceliklerimize uygun şekilde hizalanması için kuvvetlerimizin küresel duruşunun incelemesine liderlik edecek ... Bu gözden geçirme yapılırken, Almanya'dan asker çekilmesine dair planlanan herhangi bir şeyi durduracağız” dedi.

Temmuz ayında, Trump'ın kabinesindeki o dönem ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'daki kuvvetlerini yaklaşık 12.000 asker azaltma planlarını açıklamıştı. 6.400 kişi ABD'ye geri dönerken, yaklaşık 5.600 askerse Belçika ve İtalya'ya taşınmak üzere Avrupa'da kalacaktı. Hareket sonucunda Almanya'da konuşlu asker sayısı 36.000'den 24.000'e düşürülmesi bekleniyordu.

Daha öncesinde Trump diğer NATO üyeleriyle "savunma için yeterince harcama yapmadıkları" ve "onları korumak zorunda kaldıkları" gerekçeleriyle tartışmış ve Almanya'nın Rusya'yla olan Nord Stream II boru hattını işaret ederek ülkeyi "Rusya'nın kölesi" olmakla suçlamıştı.

Biden'ın atadığı Dışişleri Bakanı Blinken, "geleneksel müttefiklerle ilişkileri normalleştirme" politikası vaad etmişti.

Almanya'nın ABD için stratejik önemi

Aralık 2020'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in ABD güçlerini ülkede barındırma yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu söyledi, ancak bu açıklamanın asker çekme planlarıyla hiçbir bilgisi olmadığını belirtti.

Almanya, ABD'nin en büyük denizaşırı ordusu üssünü, ABD Ordusu Bavyera Garnizonu'na ev sahipliği yapıyor. Almanya'daki diğer büyük üsler arasında Orta Doğu'daki operasyonlar için bir lojistik üs olan Ramstein Hava Üssü ve Afrika'daki ABD operasyonlarını koordine eden ABD Ordusu Stuttgart Garnizonu yer alıyor.

Buna ek olarak, yaklaşık 150 ABD B-61 nükleer bombasının beş NATO üye devleti Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Türkiye'de bulunuyor. NATO’nun nükleer paylaşım anlaşması çerçevesinde Almanya’da 20 nükleer silah bulundurulduğu ön görülüyor ancak Türkiye ve Almanya da dahi NATO üyelerinin hiçbiri bu silahların ülkelerinde olduğunu resmi olarak onaylamadı.