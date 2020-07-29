ABD Almanya’dan 12 bin askerini daha çekecek

ABD’li yetkililer ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan karar doğrultusunda Almanya’dan 12 bin asker çekilmesine ilişkin planın bugün kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Askerlerin yarısı Rusya ile artan gerilim nedeniyle Avrupa’da konuşlandırılacak.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, birliklerin ancak küçük bir bölümünün kısa süre içinde çekileceğini, geri kalanların çekilme işlemlerininse birkaç yıl sürebileceğini belirtti.

Reuters’a açıklama yapan bir yetkili, kararın uygulanması ve planlanması için milyarlarca dolara ihtiyaç olduğunu belirterek ‘‘geri çekilmeyi planlamak aylar, hayata geçirmek ise yıllar sürecek, çünkü son derece karmaşık bir süreç’’ diye konuştu.

Trump, NATO’nun savunma harcamaları hedefini yerine getirmemek ve ticaret alanında Amerika’dan faydalanmakla suçladığı Almanya’daki ABD askerlerinin sayısını 25 bine düşürme niyetinde olduğu açıklamıştı. ABD birliklerine ev sahipliği yapan dört Alman eyaletinin başbakanları, Trump’ın kararını engellemeleri için ABD Kongresi’ne başvurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in gün içinde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.