ABD Adalet Bakanı: Seçim sonucu değiştirecek bir hileye rastlamadık

ABD Adalet Başkanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarının aksine 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirecek bir seçim hilesi görmediklerini söyledi.

AP’ye konuşan Barr “Şimdiye dek, seçimin sonuçlarını değiştirecek düzeyde bir sahtecilik görmedik” dedi.

Trump’ın en yakın müttefiklerinden olarak görülen Barr’ın bu açıklaması, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasını sürdüren Trump’a darbe olarak görülüyor.

ABD Adalet Bakanı Barr yaptığı açıklamada “Sistemli bir hile olduğuna dair bir sav öne sürüldü, bu da oy verme makinelerinin seçim sonuçlarını çarpıtacak şekilde programlandığı iddiasıydı. İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bunu inceledi. Şimdiye kadar bunu kanıtlayacak herhangi bir şey görmedik” dedi.

Barr’ın bu açıklamasına Trump’tan henüz bir yanıt gelmezken, Trump’ın seçim kampanyasının avukatları Rudy Giuliani ve Jenna Ellis yazılı bir açıklama yaparak “Adalet Bakanı'na tüm saygımızla, fikirleri önemli seçim usulsüzlükleri ve sistemik hile kanıtlarına yönelik bilgi ya da soruşturmadan mahrum görünüyor” dedi.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde Fox News’e verdiği mülakatta seçimlerde hile yapıldığı iddiasını sürdürerek tüm hukuki yollara başvuracağını söylemiş ve “6 ay geçse de görüşüm değişmeyecek” demişti.

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