ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir" ifadesini kullandı.

Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın açık uçuşlara kısıtlamalar dayattığı gerekçesiyle ülkesinin anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Trump, "Rusya anlaşmaya uymuyor, onlar böyle davrandığına göre, biz çıkıyoruz" demişti.

Açık Semalar Anlaşması

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından imzalanmıştı.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında bilgi toplama yetkisine sahip.