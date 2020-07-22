ABD 11 Çinli şirketi kara listeye aldı: Gerekçe Uygur Türklerine işlenen suçlar

ABD Ticaret Bakanlığı, 11 Çinli şirketi Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri'ne karşı işlenen suçlarda payı olduğu gerekçesiyle kara listeye aldı.

Business Insider'da yer alan habere göre, bölgedeki müslüman azınlığa yönelik ‘baskı, zorla çalıştırma, geniş çaplı tutuklama, biyometrik verilerin izinsiz toplanması ve genetik analizi' gibi uygulamalar nedeniyle 11 şirkete yaptırım uygulanacak.

Kara listeye eklenen şirketler arasında en dikkat çekenlerden şirketlerden biri de BGI. Biyoteknoloji firmalarından biri olan BGI, salgın sırasında dünyaya on milyonlarca Covid-19 testi dağıtmıştı.

Ayrıca ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bu kararla, Amerikan malları ve teknolojisinin, Çin Komünist Partisi'nin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarda kullanılmamasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Daha önce da mayıs ayında 9 Çinli kuruluş kara listeye alınmıştı. Kara listeye alınan Çinli şirket sayısı böylece 20 oldu.