ABD 1000 Çinli öğrenci ve araştırmacının vizesini iptal etti

ABD, Çin ordusuyla bağı olduğu iddiasıyla 1000 Çinli öğrencinin ve araştırmacının vizesini iptal etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin fiili iç güvenlik bakanı Chad Wolf, Çin'in "ABD akademisinden faydalanmak için öğrencilerini suistimal ettiğini" ileri sürdü. Wolf, "Çin ordusuyla bağları olan bazı Çinli üniversite öğrencilerinin ve araştırmalarının vizesini, hassa içerikli araştırmalara el koymamaları adına, bloke ettik" dedi.

ABD başkanı Donald Trump, Mayıs ayı sonunda "Çin Halk Kurtuluş Ordusu için çalışan" odaklarla ilişkili lisans ve üzeri öğrencileri olan Çin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyeceklerini söylemişti. Trump, ABD'deki Çinli öğrencilerin fikri mülkiyet hırsızlığı yaparak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na çalıştığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ay yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm Çinli öğrenciler, Çin Komünist Partisi için çalışmıyor olabilir, ancak bu konuyu Trump çok ciddiye alıyor" demişti.