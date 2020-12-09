AB zirvesi öncesi İtalya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ilişkilerini görüşeceği zirve öncesinde İtalya'dan gerilimi artırmama mesajı geldi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulara ilişkin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu.

Conte "AB'nin tek bir sesle, dayanışma içinde ve inandırıcı biçimde konuşması esastır. Ankara'ya verilecek sinyaller net olmalı ve gerilimi artıracak dinamikleri tetiklememeli. Bunu istemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu belirten Conte "Olumlu gündemi teşvik etmek için fırsat penceresi açık tutulmalı. Gerilimi beslemek, özellikle de bir NATO müttefikine karşı, Avrupa'nın çıkarına değil" diye konuştu.