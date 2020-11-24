AB Yüksek Temsilcisi: Türkiye ile Doğu Akdeniz'de iletişimde kalmalıyız

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in katılımıyla perşembe günü oylamaya sunulması planlanan 'Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç' konulu karar tasarısı hakkında oturum düzenlendi.

Borrell, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin 'kritik bir noktada' olduğunu söyledi.

Borell, "Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ikili ve çok taraflı ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik çıkarımızadır" diye konuştu.

Kapalı Maraş gündemine ilişkin konuşan Borrell, kentin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasını istediklerini, sahadaki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılması kararından dönülmesini istediklerini hatırlatan Josep Borrell, Maraş ile ilgili son gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü ve Doğu Akdeniz konusunda diyalog ortamı yaratma çabaları sırasında yaşandığını belirtti.

Borrell, "Bu mesajı Türk muhataplarımıza ilettik. Ben de şahsen bunu Kıbrıslı Türklerin yeni liderine seçimden sonraki telefon görüşmemizde ilettim" diye konuştu.

Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde BM parametreleri uyarınca kapsamlı çözümü için AB kurumlarının destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Josep Borrell, "Bu müzakereleri ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye hazırız. Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ikili ve çok taraflı ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik çıkarımızadır" şeklinde konuştu.

'Temaslara devam edeceğiz'

Borrell, Aralık'taki zirvede Türkiye-AB ilişkileri hakkında karar verileceğini hatırlattı.

Borrell, "Türkiye ile ilişkilerde kritik bir noktadayız" ifadesini kullandı ve AB'nin Kıbrıs ile Yunanistan'ın yanında olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediklerini yineledi.

Borrell, Türkiye ile bu amaca ulaşabilmek için diplomatik olarak temaslara devam edeceklerini kaydetti.