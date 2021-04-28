AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB-Rusya ilişkilerinin düşük bir seviyede olduğunu ancak ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Rusya konulu oturuma katılarak milletvekillerine konuşma yaptı.

AB-Rusya ilişkilerinde son dönemde endişeye neden üç konu bulunduğunu söyleyen Borrell, bunların Ukrayna ile gerilim, Aleksey Navalnıy'ın tutukluluk koşulları ve "Çekya'da 2014'te mühimmat deposundaki patlamanın arkasında Rus istihbaratı bulunduğu" iddiası olduğunu belirtti.

"İlişkilerimiz çok düşük bir seviyede" diyen Borrell, AB'nin gerilimin arttığı bir ortama girmek istemediğini aktardı. Borrell, "Bir taraftan da gözümüzü korkutacak taktikleri kabul etmeyeceğiz ve böyle şeyler olursa karşılık vermek zorundayız" diye konuştu.

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'İlişkilerimizi iyileştirmeye hazırız'

Borrell, "Rusya'ya açık çıkar alanlarında ilişkiyi sürdüreceğimizin işaretini vermeye devam edeceğiz. Çünkü Rusya ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) ve iklim değişikliği gibi ortak çıkar alanlarında çalışmamız gerek. Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmamız gerekli. Bunu yapmaya hazırım. Eğer mümkün olursa ve Rus hükümeti de samimi bir istek gösterirse Rusya ile ilişkilerimizi iyileştirmeye de hazırız" diye konuştu.

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