AB yönetimi 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde, Türkiye'ye ticari ilişkileri derinleştirme mesajı verilirken, Doğa Akdeniz'e ilişkin yaptırım uyarısı yapılmıştı.