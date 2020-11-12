AB, Venezuela'ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya yönelik yaptırımları 1 yıl uzattığını açıkladı.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Konsey, bugün Venezuela'ya karşı yaptırımları 1 yıllığına, 14 Kasım 2021 tarihine kadar uzattı" denildi.

Açıklamada, "Tedbirler, silah ambargosu, iç baskıda kullanılan ekipmanlara ambargo, ve insan hakları, demokrasi ve hukuk ihlallerinde bulunan resmi kurumlarda görevli 36 kişinin varlıklarını dondurma ve bu kişilere seyahat yasağını içeriyor" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Konseyi, Haziran ayı sonunda Venezuela yaptırımları listesine 11 kişi daha eklemişti.

AB'nin Venezuela'ya dönük yaptırımları Kasım 2017'de uygulanmaya başlamıştı.