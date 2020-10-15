AB ve İngiltere'den Rusya’ya 'Navalnıy' yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası doğrultusunda Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

AB’nin kararına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İç Politika Dairesi Başkanı Andrey Yarin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kirienko, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov'a yaptırım getirilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Navalnıy’ın zehirlenmesinde kullanıldığı ileri sürülen Noviçok’un üretildiği yer olarak görülen Rusya Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Merkezi (GosNİİOHT), yaptırım getirilen Rus kuruluş oldu.

Bugün yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe giren yaptırımlar, AB’ye giriş yasağı ve AB’deki bankalarda bulunan varlıkların dondurulmasını kapsıyor.

AB’nin ardından İngiltere de aynı gerekçe ile söz konusu kişi ve kuruluşlara yaptırım getirdi.

Peskov: Rusya’nın çıkarına en uygun yanıt verilecek

Konuya lişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Üzücü olan kararın arkasında hiçbir mantık görülememesi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un olası bir yaptırıma misilleme yapılacağı açıklaması hatırlatılan Peskov’a, nasıl bir yanıt verilebileceği soruldu.

Peskov, “Rusya’nın çıkarlarına en uygun olan yanıt verilecek. Genel anlamda Avrupa Birliği ile Moskova arasındaki ilişkileri, Avrupa’da birtakım muhalefetin lideri olarak görülen bir kişiye bağlı hale getirme kararı elbette sadece üzüntü veriyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, yaptırım kararının dostane olmadığını ve Brüksel ile Moskova arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ekledi.