AB ve İngiltere'den 'işbirliği' açıklaması

Avrupa Komisyonu ve İngiltere hükümeti yayınladıkları bir ortak açıklamada "Hepimiz aynı salgınla karşı karşıyayız ve üçüncü dalga AB ile İngiltere arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getiriyor" dedi.

İngiltere ve AB arasında pandemi konusunda karşılıklı olarak faydalı bir ilişki sağlamak için daha neler yapılabileceğine dair tartışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada "Karşılıklı bağımlılıklarımız göz önüne alındığında, bir kazan-kazan durumu yaratmak ve tüm vatandaşlarımız için aşı tedarikini genişletmek için kısa, orta ve uzun vadede atabileceğimiz belirli adımlar üzerinde çalışıyoruz" denildi.

AB ve İngiltere arasındaki ilişkilere geçtiğimiz hafta üstü kapalı "aşı savaşları" damga vurmuştu. İngiltere menşeli Oxford aşısının AB içerisinde kullanımı sorgulanmaya başlanırken Avrupa Birliği, koronavirüs aşılarının ihracat kurallarını sıkılaştırmak için adımlar atmaya başlamış durumda.