AB: Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşması deniz hukukuna aykırı

Görüşme sonrası AB Libya Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın üçüncü devletler nezdinde hiçbir yasal yükümlülük doğuramayacağı kaydedilen açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uygulanan Libya'ya yönelik silah ambargosu da dahil Berlin Süreci'ni ve güvenlik güçlerini reforme etme çalışmalarını zedeleyecek ya da engelleyecek, devlet fonlarını yağmalamaya, ülke çapında insan hakkı ihlalinde bulunmaya devam edecek kişilere karşı AB'nin daha önceki yaptırımlarda olduğu gibi kısıtlayıcı önlemler almaya hazır olduğu belirtildi.

Berlin süreci

AB Libya Delegasyonu'nda yer alan Avrupalı elçiler, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasına varmak için BM öncülüğündeki Berlin sürecini işaret etti.

Elçiler, ortak bildiride, "Bugün Trablus'ta yaptığımız görüşmelerde, Libya krizine ve ülkedeki sivil halkın çektiği acılara son vermek ve Libya'da ve bölgede daha fazla istikrarsızlıktan kaçınmak için AB'nin tek seçenek olarak Berlin sürecinin arkasında birleştiğini bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

Libya Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac'a güven mektuplarını sunan büyükelçiler, Libya krizinin siyasi çözümü, askeri seçeneğin reddedilmesi, barış ve istikrarın sağlanması için harcanan çabaları desteklediklerini belirttiler.