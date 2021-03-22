AB: Türkiye ile ilgili tüm seçenekler masada

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını, Türkiye'deki iç gelişmelerinse "derin endişe" yarattığını belirterek AB açısından tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında konuşan Borrell, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesindeki en önemli konulardan birinin Türkiye olacağını belirterek Bakanlar Konseyi toplantısında zirvedeki tartışmalara temel oluşturacak raporun istişare edildiğini belirtti.

Aralık ayındaki liderler zirvesi sonrasında Türk yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması yönünde "doğru yönde" adımlar atıldığını kaydeden Borrell, "keşif ve sondaj gemilerinin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinden çekildiğini, söylemin yumuşatıldığını ve Türk yetkililerin AB ile güçlü bir ilişki yönünde açıklamalar yaptığını" belirtti.

Türkiye'deki iç gelişmelerinse "ciddi endişe" kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydeden Borrell Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve HDP'ye açılan kapatma davasına dikkat çekti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Borrell, bu gelişmeleri güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek bu tür adımların Türkiye'yi "Avrupa yolundan çıkardığını" söyledi.

Türkiye'de "olumlu gelişmelerin teşvik edilmesinin önemi" konusunda dışişleri bakanlarının hemfikir olduklarını belirten Borrell, "aynı zamanda gerektiği durumlarda tüm seçeneklerin masada bulunmasının da önemli olduğunu" düşündüklerini söyledi.

AB zirvesine hazırlık çerçevesinde bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Borrell, dışişleri bakanları toplantısında kararlar alınmadığını, kararı AB liderlerinin vereceğini kaydetti.

Borrell, 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB liderler zirvesinde, Mart ayındaki zirveye kadar Türkiye ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Borrell'in raporu, Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırımlar konusunda da temel alınacak.