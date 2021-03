AB tek dozluk Johnson & Johnson’s aşısını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'ın yeni tip koronavirüs aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında koşullu pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupa'da kullanımdaki Covid-19 aşısı sayısının 4'e ulaştığını belirten Kyriakides, "Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından Johnson and Johnson aşısı AB'de kullanılabilecek dördüncü Covid-19 aşısı oldu.

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün Johnson and Johnson'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti. EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson and Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti. Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

AB’de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.