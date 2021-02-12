AB Putin'in yakın çevresine yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği’nin, Berlin ve Paris’in de verdiği desteğin ardından Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın çevresine seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması yönünde bu ay içinde yaptırım kararı alacağı bildirildi.

Batılı diplomatlara göre, AB’nin yaptırım kararının, Putin’in ülkesinde siyasi, yargı ve güvenlik alanında görev yapan ve iş dünyasındaki dostlarını hedef alması bekleniyor.

Euronews'in haberine göre AB Dışişleri Bakanları’nın 22 Şubat’ta düzenleyecekleri toplantıda, bu konu öncelikle masaya yatırılacak.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanıp ona destek verenlerin gözaltına alınması ve Rusya'nın 5 Şubat'ta Almanya, Polonya ve İsveç'in birer diplomatını sınır dışı etmesinin ardından Brüksel ve Moskova arasındaki ilişkiler yeniden gerginleşmişti.

Diplomatik kaynaklar, Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz sevkiyatına imkan sağlayacak “Kuzey Akım2” boru hattı projesi yüzünden Moskova’ya yaptırım konusunda şu ana kadar temkinli davranan Berlin’in Paris’i de yanında alarak tavır değişikliği içine girdiğini belirtiyor.

AB içinde Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkeler Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleşmesini talep eden ülkelerin başında geliyor. Rusya, Avrupa’ya gaz sevkiyatının üçte birisini karşılıyor.