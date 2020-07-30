AB Polonya’nın LGBT’siz belediyelerine hibe yardımlarını kesti

Avrupa Birliği, LGBT topluluğuna karşı tutumları nedeniyle Polonya’da altı şehre eşleştirme programı kapsamında verilmesi planlanan hibeleri kesti.

Euronews'ta yer alan habere göre, Avrupa Eşitlik Komiseri Helena Dalli tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda “Avrupa Birliği’nin temel hak ve değerlerine üye ülkeler ve kamu yetkilileri tarafından saygı duyulmalıdır. Bu nedenle 6 şehrin kardeş şehir başvuruları, Leh yetkililerin ‘LGBTİ serbest bölgeleri’ veya ‘aile hakları’ gibi kararlar almalarından dolayı reddedildi” denildi.

AFP Haber Ajansı’na konuşan bir Komisyon sözcüsü de cinsiyet, etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel tercih temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın tüm Avrupa vatandaşları için hibe programlarının erişilebilir olması gerektiğini söyledi. Bu şehirlerin başvurularının ise “eşit erişim ve ayrımcılık yapmama” hedefleri ile uyumlu olmaması gerekçesi ile “reddedildiğinin” altını çizdi.

Şehir Eşleştirme Hibe Programı

AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projeler kapsamında şehirler ve belediyeler kardeş şehir olma başvurusunda bulunabiliyor ve böylece 5 ila 25 bin avro değerinde bir mali yardımdan faydalanıyor.

Şu ana kadar aralarında 8 Leh şehrinin bulunduğu toplam 127 kent bu projeye seçildi ve 2,3 milyon avroluk mali yardımdan faydalandı.

2019’da Polonya’daki 80 belediye, iktidardaki Muhafazakar Hukuk ve Adalet partisinin de desteği ile kendilerini “LGBTQ ideolojisinden muaf” ilan etti.

Avrupa Parlamentosu Polonya’yı kınarken ve AB fonlarının kullanımının daha yakından takip edilmesini istedi.