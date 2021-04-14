AB, Pfizer'den Temmuza dek 50 milyon doz ilave aşı bekliyor

Koronavirüse karşı toplam nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 16'sına ilk doz aşıyı yapabilen AB'den aşı tedariki konusunda yeni bir açıklama geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer'den Haziran sonuna dek 50 milyon doz ilave aşı tedarik edeceklerini, böylelikle AB ülkelerinin Pfizer'den bu yılın ikinci çeyreğinde aldıkları toplam aşı dozunun 250 milyona ulaşacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı BioNTech-Pfizer'e taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür etti. Pfizer daha önce AB'ye yıl sonuna dek 500 milyon doz aşı teslim etmeyi taahhüt etmişti.

AB üyesi 27 ülkede toplam uygulanan aşı dozunun 100 milyonun üzerinde olduğunu belirten von der Leyen, ikinci doz aşısını olmuş kişilerin sayısınınsa 27 milyonu geçtiğini söyledi.

Avrupa İlaç Kurumu BioNTech-Pfizer dışında Moderna, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi and Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarına onay vermiş durumda. Moderna'nın AB'ye bu yıl içinde 360 milyon doz aşı teslim etmesi beklenirken, Johnson & Johnson'dan AB'nin satın aldığı doz sayısı ise 200 milyon doz.

AB AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un teslimatlarındaki gecikmelere tepki göstermişti. Öte yandan iki şirketin aşıları kan pıhtılaşması ile aralarında kurulan bağlantılar nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinde sınırlanırken Danimarka bugün AstraZeneca aşısının kullanımından vazgeçtiğini duyurdu.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı içinse halen EMA'nın incelemesi sürüyor.

2021-2023 için aşı tedariki görüşmeleri başladı

Ursula von der Leyen AB Komisyonu'nun Pfizer ile 2021 ve 2023 yılları arasında 1 milyar 800 milyon doz aşı için görüşmelere başlayacağını duyurdu. Yapılan görüşmelerde aşıların üretiminin ve tüm özel bileşenlerinin AB içinde olmasını isteyeceklerini de sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı aşıdan kaçan varyantlara bağlı olarak aşılamayı belirli bir zaman dilimi içinde tekrarlamaları ya da yeni varyantlara göre yeni aşıların geliştirilmesinin gerekebileceğini belirterek "Bunlara erken ve yeterli miktarda ihtiyacımız var" dedi.

AB'nin İngiltere ve ABD'deki aşılama oranlarının çok gerisinde kalmasının ardından Brüksel'e yönelik eleştiriler artmıştı. AB üye ülkelerinde ilk doz aşısı yapılanların nüfusa oranı yüzde 16-17 arasında seyrederken AB Komisyonu birlik genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Ağustos sonuna dek aşılamayı hedeflediğini duyurmuştu.