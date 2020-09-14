AB, Oruç Reis’in geri çekilmesini yeterli bulmadı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis gemisini bölgeden çekmesi Avrupa Birliği'ni (AB) tatmin etmedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Oruç Reis'in çekilmesinin henüz Ankara'nın geri adım attığı anlamına gelmediği mesajını verdi.

Borrell'in sözcüsü, "Türk tarafının, Oruç Reis'in ikmal ve bakım için geri çağrıldığı yönünde net açıklamaları bulunduğuna" dikkat çekerek "Buna karşılık AB, Doğu Akdeniz'de bazı üyelerimiz tarafından provokasyon olarak görülen tek taraflı eylemlere son verilmesini talep etmektedir" açıklamasını yaptı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre sözcü, bu bağlamda AB'nin verdiği "temel mesajda bir değişiklik olmadığını" belirtti.

AB dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Türkiye ile ilgili istişarelerde bulunacağını ve konunun 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesinin de gündeminde olacağını hatırlatan sözcü, "Türkiye'nin tansiyonu düşürmek için gerçekte ne yaptığına bu toplantılarda karar verileceğini" kaydetti.