AB mutasyon gündemli toplanıyor

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı çıkabileceği belirtiliyor.

Sputnik'in Yahoo News'ten aktardığı habere göre, AB ülkeleri bugün mutasyon gündemi ile toplanacak. AB bu gelişme üzerine nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

Aynı haberde adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırılan iddiaya da yer verildi. Alman yetkili AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesebileceğinin altını çizdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü için, 'Kontrolden çıktı' uyarısında bulunması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.