AB: Lukaşenko meşru devlet başkanı değil

Avrupa Birliği (AB), Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimin ardından halkın iradesine karşı gelerek ani bir yemin töreni düzenlediği ve kendisinin meşru devlet başkanı olmadığını savundu.

AB üyesi 27 ülkenin ortak açıklamasında, "Aleksandr Lukaşenko tarafından ortaya konulan sözde 'yemin töreni' ve sözde yeni yönetmelik demokratik meşruiyete sahip değil" denildi.

Açıklamada, "Bu 'yemin töreni', seçimlerin ardından çok sayıda düzenlenen, eşi görülmemiş ve barışçıl protestolarda görüldüğü üzere, Belarus halkının büyük bölümünün iradesiyle çelişiyor. Bu durum, Belarus'taki siyasi krizin daha da derinleştirmesine hizmet edecektir" ifadeleri yer aldı.

Ülkeyle "ilişkilerin yeniden değerlendirildiği" belirtilen açıklamada, Lukaşenko hükümetine pandemiyle mücadele için verilen fonların kesilebileceği belirtildi.