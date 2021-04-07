AB liderlerinin Ankara ziyaretinde von der Leyen ayakta kaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde protokol krizi yaşandı.

Eşit statüdeki Michel ile von der Leyen için Beştepe'deki salonda koltuk hazırlanmadığı, Erdoğan'ın oturacağı Türk bayrağının bulunduğu koltuğun yanında AB bayrağının önünde yalnızca bir koltuk olduğu görüldü.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Erdoğan’ın yanındaki koltuğa oturunca Michel ile diplomatik protokol açısından eşit statüdeki AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir süre ayakta kaldı, daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki üçlü kanepeye oturdu. Ursula von der Leyen'in durumu şaşkınlıkla karşılaması kameralara yansıdı.

Washington Post gazetesi konuyu "Türkiye'nin lideri iki AB Başkanıyla görüştü. Aralarındaki kadına sandalye verilmedi" başlığıyla haberleştirdi. Haberde von der Leyen'in diplomatik protokol açısından kendisinden alt statüde yer alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşısındaki üçlü koltuğu oturtulması eleştirildi.

Turkey's leader met two E.U. presidents. The woman among them didn't get a chair. https://t.co/7mNwwwqqUk — The Washington Post (@washingtonpost) April 6, 2021

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky de Twitter hesabından sözkonusu görüntüleri paylaştı ve von der Leyen'in çıkardığı sese atıfla "'AB-Türkiye ilişkileri böyle olmamalı' demenin yeni ifadesi Ehm" diye yazdı. Lagodinsky paylaşımına "kadın hakları" etiketini de ekledi.

Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı milletvekili Sophie in ‘t Veld de Twitter'dan duruma tepki gösterdi.

And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 6, 2021

Görüntülere ilişkin "Hayır bu bir tesadüf değildi, kasıtlıydı" yorumunu yapan vekil, Charles Michel'in bu konuda sessiz kalmasını ve yerini von der Leyen'e vermemesini de eleştirdi.