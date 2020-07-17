AB liderlerinden 1,8 trilyon Avroluk mali paket zirvesi

Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, koronavirüs (Covid-19) yardımları ve AB'nin yedi yıllık bütçesi ile birlikte yaklaşık 1 trilyon 800 milyar Avro hacmindeki mali paket üzerinde müzakere edecek.

DW Türkçe'nin haberine göre, bu paketin bir kısmını Covid-19 nedeniyle resesyona giren ekonominin canlandırılmasına yönelik 750 milyar Avro hacmindeki yardım fonu oluşturuyor. Diğer kısmı ise AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sunacağı 1,74 trilyon Avroluk AB'nin yedi yıllık bütçesi.

Ancak kabul edilmesi için oy birliği gereken yardım fonu ile ilgili AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları var. Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç, Covid-19 yardım paketinde kesinti yapılmasını ve yapılan yardımların daha sonra geri ödenmesini istiyor. Ancak virüsten ağır etkilenen İtalya ve İspanya gibi ülkeler ise yardımların geri ödeme koşuluna bağlanmasına karşı.

Zirve öncesi uzlaşma çağrısında bulunan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müzakarelerde herkesin biraz taviz vermesi gerektiğini söyledi. "Bunu başaracağımızı düşünüyorum" diyen Bettel, Temmuz sonuna kadar bir anlaşma sağlanabileceğini dile getirdi.

AB yetkilileri ise iki günlük liderler zirvesinden bir uzlaşma çıkmasını beklemiyor. Zirve öncesi yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken bir AB yetkilisi, dpa'ya "Bir anlaşma çıkması garanti değil, aksine hâlâ çok önemli görüş ayrılıkları var" şeklinde konuştu.